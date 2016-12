Vidéo: Discours à la Nation, les souhaits SE Macky Sall pour 2017 : paix durable en Casamance et en Gambie et la baisse du prix de l'électricité Baisse du coût de l'électricité,dynamique positive de paix’ en Casamance sera confortée en 2017 avec la mise en œuvre de politiques et mesures d’accompagnement,création de 10 nouveaux postes de police frontaliers tels sont entre autres la démarche déclinée par le chef de l'Etat pour entamer l'année nouvelle. Et à cela s'ajoute l'appel de Macky Sall sur la crise en Gambie pour qui une transmission pacifique du pouvoir", doit se faire conformément aux résultats de la présidentielle gambienne du premier décembre .

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 20:50



