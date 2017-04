Vidéo- Enjoy Phoenix reçoit un cadeau très flippant de Selena Gomez et PERSONNE ne s'attendait à ça

Décidément, la chanteuse américaine ne cesse de faire parler d'elle en ce moment. Après le drama avec Selena Gomez et The Weeknd bientôt MARIÉS et Justin Bieber qui n'a pas dit son dernier mot, la jeune femme est encore au coeur des discussions. Eh oui, l'interprète de "Good For You" a offert un cadeau assez hors du commun à la blogueuse EnjoyPhoenix.



Bon, hors du commun certes, mais surtout très très étrange. Personne ne s'attendait à ça alors attention vous n'êtes pas prêts. Sur la vidéo que vous pouvez découvrir juste en dessous, à partir de 6 minutes 28 précisément, vous pouvez découvrir THE cadeau de Selena gomez... Attention roulement de tambours... Et il s'agit d'un portable, OUI OUI, tout est normal. La copine de The Weeknd semble plutôt généreuse... Mais alors pourquoi ? On vous explique tout par ici....