Vidéo: Etats-Unis, un policier filmé en train de jeter violemment au sol une lycéenne

La vidéo ne dure que quelques secondes et ne permet pas de déterminer les causes de ce geste brutal. Selon la lycéenne de 15 ans, interrogée par CNN, le policier est intervenu alors qu'elle tentait de stopper une bagarre entre sa sœur et une autre élève à la cafétéria. "A chaque fois que je regarde cette vidéo, j'ai honte. Je n'ai même pas réalisé ce qu'il se passait. Je suis sous le choc", a-t-elle confié à WRAL (en anglais).

La lycéenne souffre de légères commotions



Une enquête a été ouverte. L'agent, Ruben De Los Santos, travaillant dans le lycée depuis quatre ans, a été écarté de ses fonctions le temps des investigations. Dans un communiqué, la principale du lycée, Dhedra Lassiter, s'est adressé aux parents d'élèves : "Comme nombre d'entre vous, je suis très concernée par ce que j'ai vu dans cette vidéo. La sécurité de nos élèves a toujours été notre priorité."



A la suite de cette altercation, Jasmine Darwin a été emmenée à l'hôpital et souffre de légères commotions.