Vidéo - Etats-Unis: une femme secourue de sa voiture en feu par un policier

“We got you!“. Alors que son moteur est sur le point d’exploser, et après d’insoutenables secondes emprisonnées de son véhicule en flamme, cette américaine de l’État de Washington (nord-ouest des Etats-Unis) est sur le point d’être sauvée par un policier. L’homme qui s’acharne à briser la vitre conducteur de sa voiture l’en assure : “on vous tient”.



Il est 22h ce vendredi 22 janvier lorsque le moteur de la voiture de Kim Novak, sortie faire quelques courses, prend feu. Après plusieurs tentatives infructueuses d’ouvrir la portière ou de casser la vitre, force est de constater qu’elle est prise au piège. Elle contacte alors le 911, le numéro des secours américains. Un policier du comté de Spokane intercepte l’appel et se rend immédiatement sur place. Il s’appelle Tim Schwering. Il va lui sauver la vie.