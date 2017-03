Vidéo-Exclusive: Voici le bébé abandonné hier dans les falaises des Mamelles L'abandon des nouveau-nés fut une pratique courante dans notre société. Hier soir tard dans la nuit, Babacar Sèye a sauvé un bébé coincé dans les grottes des Mamelles et a alerté la police.

« Hier soir vers 22h, je suis allé rendre visite à ma sœur aux Mamelles, à mon retour sur le chemin, je me suis dit : je vais faire un petit tour derrière la clinique des mamelles par curiosité. A ma grande surprise j’ai retrouvé un bébé de 3 mois de sexe féminin tout seul dans les grottes, dans une zone presque inaccessible" a déclaré Babacar Seye di Edge au téléphone de www.leral.net. Notre interlocuteur qui poursuit, "le visage couvert de sable. Je l’ai pris dans mes bras, elle commença à téter mon épaule, j’ai su qu’elle avait faim, je suis retourné avec le bébé chez ma sœur pour lui trouver de quoi manger". D'ailleurs c'est en ce moment que laisse entendre Edge " j’ai essayé de joindre la gendarmerie à plusieurs reprises et finalement, les hommes en bleu sont arrivés pour récupérer le nourrisson et l’amener à la pouponnière de la Médina…» raconte Babacar Seye .

La police a pour le moment ouverte une enquête et votre site préféré vous promet d'y revenir pour la suite de cette situation.



Mor Diouf leral.net

