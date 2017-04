Vidéo-FC Barcelone : le carton rouge de Neymar contre Malaga

Mené 1-0, le Barça a été réduit à dix ce soir après l’expulsion de Neymar. Les hommes de Luis Enrique se sont finalement inclinés 2-0 à Malaga lors de la 31e journée de Liga.

Cela faisait 45 rencontres de suite en Liga que le FC Barcelone n’avait pas été sanctionné d’un carton rouge. Une série qui a pris fin ce samedi soir sur le terrain de Malaga (défaite 2-0). On jouait la 65e minute lorsque Neymar, déjà averti en première période, s’est télescopé avec Luis Hernandez, en avance sur lui pour se saisir du ballon près de la ligne de touche. L’international brésilien ne fait visiblement rien pour freiner sa course et c’est sans doute ce qui a conduit l’arbitre M. Jesus Gil Manzano a lui infliger ce second avertissement.