Vidéo FC Metz vs Caen: L’énorme reprise de volée d’Ismaïla Sarr Dans le couloir droit, Balliu centre au second poteau et trouve Ismaïla Sarr qui reprend d’une reprise magnifique du droit qui termine sa course dans la lucarne droite de Vercoutre.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2017 à 23:03



