Vidéo-Farba Senghor: "Nous avons été débarqués d'un camion fou conduit par un chauffeur qui voulait nous conduire dans le vide"

Après leur éviction du Pds, Pape Samba Mboup et Farba Senghor engagent une nouvelle aventure à travers leur coalition « Mbollo Wade ». Ces derniers qui comptent regrouper les « Wadistes authentiques » veulent jouer déjà les premiers rôles lors des prochaines législatives.



« Nous lançons un appel vibrant aux Wadistes authentiques pour qu’ils rejoignent notre liste aux élections législatives du 30 Juillet 2017 », disent-ils.



Concernant la coalition Manko Taxawu Senegaal mise en place par l’opposition où figure le PDS, Farba Senghor et Pape Samba Mboup ont exprimé leur rejet pour ne plus avec de rapport avec leurs anciens camarades du PDS.