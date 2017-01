Vidéo-Fary Ndao du parti Demain la République:"Maintenant lorsqu'on est malade au Sénégal il faut être éligible pour..."

La Coalition Samm Li Nu Bokk/Alternative Solidaire s'est vu interdite la marche quelle avait prévue ce vendredi devant les locaux du ministère de la Santé et et de l'Action sociale. De ce fait, elle exprime sa vive préoccupation devant la crise du secteur de la santé et de l’action sociale illustrée notamment par le dilatoire du gouvernement face aux Syndicats de la Santé dans l’Action Unitaire (2SAU) qui a déroulé plusieurs plans d’action dont une marche nationale en vain, et face au Collectif des Médecins en Spécialisation (COMES) dont les membres sont poussés à la grève de la faim par le gouvernement. Fary Ndao, membre du parti 'Demain la République" a également fustigé le sort réservé à la santé au Sénégal et la souffantce du peuple.

