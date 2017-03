Vidéo-Fête de l’indépendance sous le thème du "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l’environnement"

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|



Dakar 30 mars (APS) - Le thème retenu cette année pour la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal est "important" pour le développement économique et social du pays a indiqué, jeudi à Dakar, le colonel Abdou Ndiaye, responsable de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Les festivités marquant cet anniversaire porteront sur le thème : "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l’environnement".



"L’exploitation de nos ressources halieutiques, les risques d’érosion côtière, l’avancée de la mer (…), tous ces facteurs font que le thème est d’actualité et est important pour le développement économique et social de notre pays", a dit colonel Ndiaye lors d’une conférence de presse.



Près de 6.000 personnes, soit 3.824 militaires et paramilitaires, ainsi que 1.822 civils, vont participer au défilé prévu pour le 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, mardi, sur la Place de l’Obélisque, à Dakar.



Le responsable de la DIRPA a rappelé la recrudescence de la coupe et l’exploitation illicite de bois dans les régions de Kédougou, Kolda et Ziguinchor.



Il a rappelé que le chef de l’Etat a mis des moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité pour lutter contre cette exploitation illicite des ressources forestières.



De même, a-t-il ajouté, la marine nationale a acquis trois bâtiments dont l’un est doté de système anti-pollution.



Le colonel Ndiaye a également annoncé le renforcement des "moyens maritimes" en perspective de l’exploitation du gaz et du pétrole récemment découverts au Sénégal.



Il a par ailleurs souligné le rôle du génie militaire dans les opérations d’enrochement pour lutter contre l’érosion côtière.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook