Vidéo : Focus sur l'IRESSEF, le nouvel institut de recherche sur les pandémies

Focus sur l'IRESSEF, le nouvel institut de recherche médicale et d'appui aux politiques de santé publique basé à Diamniadio. Le Sénégal a son Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef). Logé au cœur de la ville de Diamniadio, non loin de Dakar la capitale, l'institut va permettre d'appuyer les politiques de santé publique mais aussi promouvoir la recherche pour combattre certaines pandémies.

Jeudi 22 Juin 2017