Vidéo-Gambie: Découverte des tombes secrètes de plusieurs personnes tuées par le régime de Jammeh

L’enquête a été menée par une équipe d’experts et de médecins légistes. Dans la forêt de Tintiba, non loin de la zone de tir de Dumbuto, à Bwiam, on a identifié un endroit censé cacher les tombes des personnes accusées du coup de d’état du 30 décembre 2014. La police commencera à exhumer la tombe après avoir avisé les familles des victimes du 30 décembre pour demander leur présence sur les lieux.



Une autre fosse secrète où sont censés enterrés les restes du caporal Lania Tumani Jallow et Abdou Gaye, un homme d’affaires, a été découverte dans la forêt de Santanba près du village de Bajonkoto, à l’ouest de Bwiam.



Pour rappel, les deux hommes ont été enlevés et froidement tués par les "jungulars" de Yahya Jammeh, peu avant les élections présidentielles de décembre dernier. Les "jungulars" arrêtés et accusés de leur participation aux meurtres et aux enterrements secrets continuent d’aider la police de Gambie dans leurs enquêtes, a révélé le journaliste Frederick Tendeng dans son compte Facebook.