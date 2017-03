Vidéo-Gambie: les jeunes et le sport entre ambitions et attentes Les jeunes Gambiens retrouvent le plaisir de jouer le ballon rond. Ce sport roi appelé football n'a pu s'envoler et pendant 22 ans, les jeunes sportifs ont souffert faut de liberté d'exercer leur sport favori. Dans cette vidéo, de joueurs gambiens que www.leral.net à rencontré lors de son séjour dans ce pays se donnent à cœur joie histoire de rappeler aux nouvelles autorités la place du sport dans le développement de leur pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 12:02



