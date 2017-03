Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-Grâce à sa petite-fille, elle est devenue une star des Internets Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 16:08 | | 0 commentaire(s)| Tea Flego, une maquilleuse professionnelle, a fait de sa grand-mère adorée une véritable star de l'internet grâce à ses talents

Tea, une très talentueuse make-up artiste de Pula, en Croatie, rencontre un succès incroyable sur Instagram . La raison ? Sa facilité à manier ses pinceaux bien sûr. Mais depuis qu’elle s’est amusée à transformer sa grand-mère, la jeune femme a clairement “cassé Internet”.

Si bien que la maquilleuse de 33 ans doit maintenant partager la vedette avec sa mamie…de 80 ans !





À 80 ans, Livija, qui est 12 fois grand-mère et 16 fois arrière grand-mère, fait face à une popularité qui l’a dépasse. À commencer au sein de sa maison de repos, où elle est dorénavant une vraie mascotte.

“Ma grand-mère a toujours été mon modèle” a expliqué Tea au Daily Mail. “La première fois que j’ai publié une vidéo avec ma grand-mère sur Facebook, les gens ont tout de suite accroché“.

Des transformations pas faciles à réaliser

Avis à celles qui aimeraient essayer de maquiller leurs grands-mères, la tâche n’est pas une mince affaire. “J’applique toujours une base pour camoufler les rides. C’est la partie préférée de ma grand-mère, mais pour moi, c’est la plus compliquée ! Ensuite, la deuxième étape est de lui dessiner des sourcils, parce qu’elle n’en a plus. Pareil pour ses lèvres, qui sont devenues très fines avec le temps…“. Les photos avant/après parlent d’elle-mêmes…





Charmée par les transformations make-up de sa petite-fille, Livija lui a même confié : “Pourquoi je n’irais pas au bal de la maison de repos avec ce maquillage pour paraître 30 ans de moins ?!“. Attendrie par l’enthousiasme de son aînée, Tea raconte qu’elle adore être la star de sa maison de retraite. “Elle dit qu’elle est la preuve vivante qu’il n’est jamais trop tard pour être célèbre”

“À chaque fois qu’un article est publié sur elle, elle a du mal à y croire… Mais elle adore ça !“. Qui pensait que seule Kim Kardashian deviendrait célèbre grâce au contouring ?





Accueil Envoyer à un ami Partager