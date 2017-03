Vidéo – Guèoul : L’électricité est effective à 90% à Guèoul, selon un habitant

Cet habitant de Guèoul se prononce sur l’électrification à Guèoul et assure d'une grande satisfaction des^populations dans ce secteur. L’électricité est pratiquement effective ici, et le maire a mis les moyens pour satisfaire les populations de la commune de Guèoul. Il n’a pas oublié de mentionner le secteur de l’eau et de la connexion internet.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|