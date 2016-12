Vidéo: Halle Berry et Olivier Marti­nez, leur divorce offi­cia­lisé

Après plus d’un an de procédure devant les tribunaux, le divorce d’Halle Berry et d’Oli­vier Marti­nez a été prononcé et un accord a été trouvé pour la garde de leur fils.