Vidéo-Il jette ses enfants du cinquième étage pour les sauver des flammes

Un père de famille a jeté ses deux enfants par la fenêtre de leur appartement, pris aux piège du feu qu'ils étaient. Les faits se sont passés pas dans une localité prés de Moscou ( Russie). Des passants et des voisins ont réceptionné la famille à l'aide d'une bâche, indique le "Daily Mail".



À Strunino (près de Moscou), Vitaly n'a pas hésité à jeter ses deux enfants par la fenêtre. Leur appartement, situé au cinquième étage, était pris au piège du feu il y a quelques jours.



Au sol, un groupe de 20 personnes, formé par des voisins et des passants, attendait la famille à l'aide d'une bâche. "Ne les jetez pas", avertit même une femme au début de la vidéo.



"Nous étouffions"

La femme de Vitaly, Elena, a aussi pris son courage à deux mains et a également sauté dans le vide. "L'appartement était envahi par une épaisse fumée noire", précise la maman au site russe Newinform. "Nous étouffions. De surcroît, j'ai un enfant de 11 mois qui souffre d'une maladie cardiaque. Mon mari m'a alors dit: il faut sauter ou nous allons y rester".



Sa famille sauvée des flammes, Vitaly a été le dernier à se jeter du cinquième étage. Comme on peut le voir sur les images, il prie avant de sauter dans le vide. Toujours selon Newinform, le père de famille est grièvement blessé à la colonne vertébrale et aux pieds.