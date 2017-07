Vidéo: Il met ko l’arbitre de la rencontre !!!

Rédigé par Landing DIEDHIOU le 5 Juillet 2017 à 19:42 | Lu 56 fois

Ce mec a pété un plomb ! Il met ko l’arbitre en pleine demi-finale de la coupe de France junior de rugby à XIII et déclenche une baston général.

C’est ce qu’on appelle, partir en vrille! Ce gars suite a un mauvais geste envers le public, se fait exclure par l’arbitre. Rien de bien méchant jusque là, me direz vous. Mais suite a ce carton rouge, il assène une violente droite a l’homme en noir et le met littéralement ko. L’histoire ne s’arrête pas là puisqu'un joueur adverse vient pour le calmer et s’en prend aussi une belle, déclenchant une bataille rangée entre les deux équipes. Bilan pour ce joueur, radiation à vie !



Cependant, certaines personnes pourront certainement faire appel à lui pour une reconversion dans un sport de combat, ahahah !