Vidéo: Ils réveillent leur pote avec une tronçonneuse… mais oublient un détail crucial

Voici quelques mois, la vidéo d’un Norvégien réveillant un ami avait beaucoup fait rire les internautes. Sur les images, on pouvait apercevoir le farceur allumer la tronçonneuse puis simuler une attaque. Mais, prévoyant, il avait bien évidemment retiré la chaîne de l’outil, qui devenait dès lors inoffensif…

Deux Allemands de 16 et 22 ans ont voulu reproduire cette scène voici quelques jours, dans la ville de Wickede, non loin de Dortmund, révèlent plusieurs médias teutons depuis mercredi. À une exception près : ils ont oublié d’enlever la chaîne tranchante.



Lors de la mise en route de la machine, leur « victime » s’est réveillée et a logiquement pris peur. Dans un réflexe de protection, elle a alors poigné dans la chaîne en rotation, se blessant gravement au niveau de la main gauche.