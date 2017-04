Vidéo Incendie au marché HLM : Les sinistrés demandent de l'aide à l'Etat, à la mairie et aux bonnes volontés Suite à l'incendie qui s'est déclaré au marché des HLM, les victimes reviennent à la charge et épinglent le maire. Ils demandent de l’aide à tous et font appel aux autorités du pays. « J’ai perdu plus de 14 millions, je ne sais plus quoi faire », fulmine l’un des victimes.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|



