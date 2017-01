Vidéo-Incroyable: il accompagne les mariés jusqu'à l'autel avant de sortir son arme pour tirer sur les invités! La scène filmée dans une église de la petite cité de Limoeiro de Anadia, a choqué tout le Brésil. L’homme espérait ainsi tuer un père et son fils pour venger la mort de son propre enfant.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

C’est une scène incroyable qui s’est déroulée dans une église de la cité de Limoeiro de Anadia, dans la banlieue d’Alagoas, au Brésil. Alors qu’un couple remonte l’allée pour se présenter devant l’autel et célébrer leur mariage, un homme en polo et jeans les suit derrière avant de se placer au deuxième rang du public. C’est à ce moment qu’il décide de sortir son arme à feu !



L’homme, identifié comme Umberto Ferreira dos Santos « Betinho », tire alors plusieurs coups de feu devant une caméra qui filmait la cérémonie du mariage. Le film a été diffusé par le site brésilien Alagoas24Horas.



Trois personnes de la même famille ont été blessés dans cette terrible fusillade : Cicero Barbosa da Silva, 62 ans, son fils Edmilson Bezerra da Silva, 37 ans, et sa femme qui n’a pas été identifiée. Cicero et Edmilson ont été directement emmenés à l’hôpital et sont dans un état stable alors que la femme touchée a pu sortir de l’hôpital après s’être vue retirer une balle de son bras. Les trois personnes blessées étaient invitées au mariage comme témoins du futur marié.



Selon les premiers éléments de l’enquête, « Betinho » a tiré sur ces personnes pour venger la mort de son fils, qui aurait été tué par Edmilson Bezerra da Silva. L’auteur des coups de feu est en tout cas toujours en fuite.

