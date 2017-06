Vidéo: Ismaila Madior Fall relève quelques performances de la 12e législature et les défis de celle à venir Quel est le rôle et la place du député dans un régime parlementaire ? À cette interrogation, les Cadres de Benno Bokk Yaakaar ont pensé judicieux de trouver la réponse en portant leur choix sur le maitre de Conférence, Ismaïla Madior Fall. Ce dernier qui les a entretenus pendant plus de six heures d’horloge, a dans son exposé, passé en revue les fonctions de représentation et de législation l’Assemblée nationale ainsi que son rôle budgétaire et de contrôle. En effet, le maitre de Conférence a cité la réforme des textes qui régissent l’institution par la stabilisation du mandat de son président, l’élargissement des postes des députés aux Sénégalais de la Diaspora qu’il a mis à l’actif des performances de la 12e législature. Toutefois, il pense que la prochaine législature devra s’évertuer à s’appliquer certains principes de bonne gouvernance.





