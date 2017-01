Vidéo: Israël rappelle son ambassadeur, la Palestine renforce ses relations avec le Sénégal

Rédigé par La rédaction le 7 Janvier 2017 à 22:43 | Lu 179 fois

Pour consolider les relations entre le Sénégal et la Palestine, une convention vient d’être signé entre les deux ministres de l’enseignement supérieur, Mary Teuw Niane et Sabri M. S Saïdam. La rencontre a eu ce matin dans les locaux du ministère de l’enseignement supérieur du Sénégal. Sous la présence de l’ambassadeur de la Palestine Safwat Ibraghit. Ce dernier en a profité pour féliciter le Sénégal sur la résolution des nations unies. Et M. Ibraghit qui considère que la réaction d’Israël a été hystérique et cela n’empêchera pas aux peuples palestiniens de continuer la lutte.

D’ailleurs, ils (ambassadeur et ministre) ont déclaré la venue d’hommes d’affaires et industriels seront à Dakar incessamment.