Vidéo : Jean-Paul Dias flingue l'Union africaine (UA) et l'UEMOA : "C'est une mascarade, il faut arrêter de mentir" Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 16:35 | | 1 commentaire(s)| En marge de la conférence de presse de Manko Taxawu Senegaal de ce matin, Jean Paul Dias a fait feu à volonté sur Catherine SAMBA PANZA, chef de la mission d’observation de l’Union Africaine(UA) et Fatima Doubou Dogo, chef de la mission d’observation du Comité interparlementaire (CIP) de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine). Ces dernières ont affirmé en conférence de presse, sans ambage, que le scrutin législatif du 30 juillet 2017 a été transparent et s’est bien déroulé de façon générale au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager