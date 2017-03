Vidéo- Journée du 8 mars, au Burkina les femmes réclament une baisse du taux au crédit

Rédigé par Khary DIENE le 8 Mars 2017 à 20:28 | Lu 581 fois

Pour les femmes rurales accéder aux crédits à des taux adaptés, est une équation difficile à résoudre face aux exigences. C’est pourquoi dans les dix mesures en leur faveur pour bâtir un Burkina sans faim, les femmes rurales ont demandé aux décideurs politiques de « développer des produits financiers spécifiques et adaptés aux activités agro-sylvo pastorales des femmes et accroitre la formation et l’encadrement au profit des femmes rurales. En attendant l’effectivité de cette mesure, certaines femmes rurales des Hauts Bassins ont trouvé leur salut dans le warrantage. Découvrez cette alternative au manque de financement des femmes rurales et engagez-vous aux cotés des femmes rurales pour que les dix mesures en faveur des femmes rurales pour bâtir un Burkina sans faim soient traduites en actes concrets.