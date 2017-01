Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-Khloé Kardashian s'affiche avec des lèvres XXL, a-t-elle subi une chirurgie ? Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 20:25 | | 0 commentaire(s)| Après Kylie et Kendall Jenner, c’est Khloé Kardashian qui aurait eu recours à la chirurgie esthétique afin d’augmenter la taille de ses lèvres !

Khloé Kardashian est actuellement au cœur de nombreuses rumeurs notamment au sujet de son couple avec Tristan Thompson. Doute-t-elle de ses sentiments envers lui ? Le basketteur se sert-il d'elle ? La star de télé-réalité a décidé d’aller se détendre en famille au Costa Rica loin de toutes ses spéculations. Cependant, la jeune femme a à nouveau fait l’objet de rumeurs mais cette fois-ci, ce n’est pas à propos de sa vie amoureuse. Sur un nouveau selfie posté par Khloé Kardashian, la jeune femme fait la moue et semble afficher des lèvres beaucoup plus charnues qu'à son habitude. La jeune femme semble prête à concurrence Kylie Jenner ! Khloé Kardashian a-t-elle pris exemple sur sa plus jeune sœur ? Une chose est sûre, cette photo a énormément fait parler d'elle sur les réseaux sociaux.







