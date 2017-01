Vidéo: « L’avenir de l’Afrique, c’est l’avenir de la France. Si l’Afrique a mal, la France aussi » dixit François Hollande Lors du 27ème Sommet Afrique-France de Bamako, qui s’est tenu les 13 et 14 Janvier dernier, le discours de François Hollande a attiré l’attention de plusieurs personnes. Renouvelant leurs rapports de coopération, le président français, François Hollande et les Chefs d’Etat et de gouvernement africains, ont discuté de la paix, de la sécurité, du développement et de l’émergence.





Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Pour le président François Hollande, l’enjeu de ce sommet reste la lutte anti-terroriste. Quatre ans après avoir ordonné l’opération militaire qui a permis de stopper l’offensive djihadiste dans le nord du Mali, le Président français affirme que la France restera toujours aux côtés de l’Afrique.



« La France ne laissera jamais l’Afrique. Nous sommes liés car l’avenir de l’Afrique, c’est l’avenir de la France. Si l’Afrique est en mal , la France aussi. Les capacités et la prospérité de la France viennent de l’Afrique. », a déclaré François Hollande.



« De tous les chefs d’État français », François Hollande « aura été celui dont le rapport à l’Afrique aura été le plus sincère et le plus loyal », a déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans son discours d’ouverture du sommet.



Poursuivant son propos, le Président français ajoute: « La solidarité, nous la devons à l’égard du sacrifice des tirailleurs lors des derniers conflits mondiaux. En venant au secours du Mali et en formant son armée, la France acquitte une dette à l’égard de tous les soldats morts venant de toute l’Afrique pour notre liberté ».



Le Président français a également évoqué le projet de création d’un fonds franco-africain qui permettra de soutenir les PME françaises et africaines.



Le président français, François Hollande et son homologue malien, ont aussi demandé à ce que le choix des électeurs gambiens en faveur du candidat, Adama Barrow, soit respecté.



Ce sommet est le dernier du Président français François Hollande.



Pharely AFRK.MAG

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook