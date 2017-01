Vidéo: La Convergence pour le développement et le désenclavement de la Casamance sonne l'alerte et rappelle à Macky ses promesses La crise qui sévit actuellement en Gambie tourmente la Convergence pour le développement et le désenclavement de la Casamance. En conférence de presse ce lundi à Dakar, son coordonnateur, Chérif Bodian avertit le chef de l'Etat sur les répercussions que peuvent engendrer la présence de réfugiés gambiens dans la zone sud. De ce fait, il rappelle au Président Macky Sall, sa promesse de construction d'une voie pour le désenclavement de la région du sud.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 21:36



