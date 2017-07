Vidéo-La SENELEC a recruté 600 emplois CDI et offert 800 stages rémunérés (Dg) La Société National d’Electricité du Sénégal (SENELEC) a recruté 600 jeunes pour des contrats à durée indéterminée et offert 800 stages rémunérés, a annoncé, lundi à Dakar, son Directeur général, Mouhamadou Makhtar Cissé.

‘’Après l’Etat, la SENELEC est le premier employeur du pays. En deux ans, nous avons recruté au moins 600 jeunes sénégalais notamment des cadres, des agents d’exécution. Nous offrons aussi 800 stages rémunérés par an, c’est énorme’’, a-t-il dit.

Il s’exprimait, en qualité de parrain, lors d’un forum préparatoire sur l’entreprenariat des jeunes, une rencontre organisée par la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 19:32

‘’Nous sommes le premier employeur après l’Etat, il y a beaucoup de sociétés qui afficheront 3 mille, 4 mille mais c’est des emplois saisonniers alors que la SENELEC a comptabilisé plus de 2500 emplois CDI dans la semaine’’, a poursuivi Mouhamadou Makhtar Cissé. Le Directeur général a, par ailleurs, expliqué qu’«une plateforme pour démocratiser l’accès à l’emploi au niveau de la SENELEC est en train d’être mise en place’’. Le processus de démocratisation de l’accès à l’emploi a atteint 90% de transparence et seulement 10% des recrutements est fait de manière discriminatoire’’, a-t-il ajouté, précisant que la compétence est le principal critère mis en avant. ‘’Il y a des concours qui s’organisent et des recrutements qui se font sur dépôt de CV mais la contrainte de l’emploi est telle que la demande est très forte et l’offre n’est pas à la hauteur’’, a t-il enfin dit. Assane Ndao (Azactu.net)

