Vidéo- La député Fatou Thiam demande la démission du ministre de la pêche Oumar Gueye

Rédigé par Khary DIENE le 23 Mars 2017 à 22:52 | Lu 640 fois

Lors du passage du premier ministre et de son gouvernement à l'hémicycle ce jeudi dans l'aprés des voix se sont levées. Et parmi elle, celle de Fatou Thiam Député qui non seulement a demandé l'exclusion du ministre de la prêche Oumar Guey. Mais aussi invite les sénégalais à tourner le dos au maire de Dakar actuellement au niouf. Pour la député, Khalifa Sall a fait un aveu de taille et mérite bien d'être jugé.