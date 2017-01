Vidéo: La fin du monde serait prévue pour la fin du mois de septembre 2017 !

D'après l'auteur, la cause de cette fin du monde annoncée ne serait autre qu'une planète inconnue, qui entrerait en collision avec notre bonne vieille Terre autour de l'automne prochain. "Le public n’est pas informé délibérément pour éviter la panique. Les tremblements de terre ont considérablement augmenté à la fois en nombre et en intensité. Les tempêtes se multiplient également. Des trous et des fissures apparaissent dans la croûte terrestre… enfin les vagues de chaleur se renforcent et durent plus longtemps." Interrogé par le Daily Star, Roberto Vicino se réjouit de la thèse exposée par l'auteur : "Il n’y a aucun doute que cela arrive. Ça va être épique, tout droit sorti de la Bible. Si vous survivez et que vous êtes blessés, brûlés par le rayonnement, vous terminerez à tenter de survivre sur une planète détruite avec les rats et les quelques survivants... ça sera l’enfer !" Prévoyez donc les masques à gaz !



