Vidéo La fulgurante progression du diabète en Afrique

Tristan Miquel se penche sur la fulgurante progression du diabète en Afrique. Le diabète de type 2 est lié à une mauvaise alimentation, notamment à la surnutrition. Une pratique alimentaire qui touche de plus en plus le grand continent. Avec David Beran, chercheur au Service de médecine tropicale et humanitaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le reportage de Mouhamadou Touré, journaliste au Mali, qui s’est rendu au Centre national de lutte contre le diabète à Bamako.