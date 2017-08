Vidéo : La réponse de Me EL Mamadou Ndiaye sur le rejet du recours de Taxawu par le Conseil constitutionnel Les avocats de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal sont très remontés contre les membres du Conseil constitutionnel qui ont rejeté le recours introduits par la défense. Selon Me El Mamadou Ndiaye, le Conseil Constitutionnel a failli à sa mission en validant la violation des dispositions du Code électoral. Dénonçant un déni de justice et une forfaiture commise par des magistrats, Me Ndiaye compte avec ses collègues, internationaliser le combat, en déposant dans les prochains jours une plainte devant la Cour de justice de Cedeao contre l’Etat du Sénégal.





Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2017 à 23:51



