Vidéo: Le Comité directeur du Pds exige l’audit du fichier électoral par les partenaires au développement

Le comité Directeur du Pds qui s’était réunion ce jeudi à la permanence Oumar Lamine Badji récuse toujours le ministre de l’intérieur et exige la désignation d’une personnalité neutre et consensuelle pour prendre en charge la totalité du fichier électoral. Constatant que le processus consensuel a été unilatéralement rompu par le pouvoir dans des conditions qui sont de nature à fausser le jeu démocratique, le Comité directeur exige aussi « un audit immédiat du fichier électoral par les experts des partis politiques avec la participation des partenaires techniques notamment l’Union européenne, les Etats-Unis et le canada qui ont toujours étaient impliqués dans le processus électoral depuis 1993 ».





