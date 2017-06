Vidéo: Le Gouvernement engage des actions prioritaires pour faire face aux inondations

En cette période d’hivernage qui s’installe déjà dans certaines localités, le gouvernement du Sénégal va engager des actions prioritaires pour pallier toute éventualité d’inondation. Près de 2 milliards vont être mobilisés cette année, dans le cadre de la matrice d’actions prioritaires pour la gestion des inondations. C’est du moins l’une des mesures-phares retenues par le gouvernement ce jeudi, en Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne à la Primature. Dans son compte-rendu, M. Pape Gorguy Ndong, ministre délégué auprès du Ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, chargé de la Restructuration et de la Requalification des banlieues, a fait face à la presse pour rendre compte des différentes mesures prises. Il a annoncé des mesures transitoires qui seront prises pour pallier toute éventualité d’inondation pour les populations qui se trouvent parfois dans zones à risque, notamment dans les régions de Kaffrine, Tambacouna, Matam, etc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 08:26 | | 0 commentaire(s)|