Vidéo : Le Gouverneur de Matam dévoile le programme de la tournée économique du chef de l'Etat

le Lundi 6 Mars 2017

Le Chef de l’Etat est attendu à Matam ce mercredi pour une visite de deux jours les 08 et 09 Mars. Déjà, la onzième région est prête à accueillir son fils. Acteurs politiques et autorités administratives tous s’activent pour réserver un accueil digne de ce nom au Président de la République.

En effet, si d’un coté, les hommes politiques organisent des rencontres tous azimuts pour se rivaliser d’ardeur et se valoir de la plus forte mobilisation, l’administration territoriale quant à elle, veille au grain.

Lors d’un point de presse tenu dimanche, le gouverneur de Matam, Monsieur Oumar Mamadou Baldé à livré à la presse les axes majeurs de la visite du chef de l’Etat à Matam.

Selon Monsieur Baldé, le Président de la République quitte la région de Saint-Louis le 08 mars pour rejoindre Matam où il effectuera une visite des projets de pistes rurales et d’électrification du PUDC à SARE LIOU, c’est dans l’arrondissement des Agnam, fief du député maire, Farba Ngom.

Dans cette localité, le Chef de l’Etat procédera à l’inauguration du forage « multi-villages » et à la remise d’équipements aux groupements féminins, pour la célébration de la journée internationale de la femme. Après cette étape, le Président SALL est ensuite attendu à BOKIDIAWE où il va visiter une usine de transformation de riz, investissement d’un ressortissant de Matam qui se trouve être le Maire de Bokidiawé, Monsieur Khalilou Wagué. Après les visites sur le terrain, le président va rejoindre la commune de Matam où est prévue une série d’audiences dans la soirée du mercredi.





Le dernier jour de la tournée économique à Matam, le jeudi notamment, sera marqué par la visite de chantier du pont de WENDOU BOSSEABE, chez l’homme d’affaires Harouna Dia et celui de GUENGUEL SOULEY, en cours de construction. Peu avant cela, Macky Sall devrait se rendre à NDendory pour présenter ses condoléances à la famille de feu Baidy Kane, ex-consul général du Sénégal au Gabon décédé le 11 février dernier.

Toujours dans le département de Kanel, il y’aura l’inauguration de la dorsale moyenne tension de DJINTCHIANG–ODEBERE. Après l’étape de Kanel, le président va rejoindre le chef lieu communal où il va accorder des audiences importantes à différents chefs religieux.

Le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la Nationale 2 OUROSSOGUI-NDIOUM et OUROSSOGUI– KANEL–BAKEL marquera la fin de la tournée économique, dont le lancement officiel sera organisé au stade municipal de Ourossogui.

C’est donc une forte mobilisation des militants qui est attendue le jeudi à Ourossogui. Pour palier à tous risques de problèmes sur la route dans un contexte de recrudescence des accidents de circulation, le gouverneur de Matam appelle les conducteurs à plus de responsabilités. « La prudence devra être de mise du coté des transporteurs qui vont convoyer les citoyens qui viendront des autres départements pour assister à la cérémonie », a dit en substance le gouverneur Oumar Mamadou Baldé.

Selon toujours l’autorité administrative, à la suite de l’évaluation sécuritaire tenue avec des acteurs du secteur et des services du protocole, il a été décidé de lancer un appel aux conducteurs et transporteurs de la région de Matam à plus de prudence.

« Avec ce que nous avons l’habitude de voir au niveau de nos routes, il est important de demander aux chauffeurs et transporteurs d’avoir un réflexe de responsabilité », a lancé le gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Avant de poursuivre qu’ «il ne sert à rien de courir après l’argent en mettant en péril des vies humaines ».

Les chauffeurs sont donc appelés à la bienveillance, au respect du code de la route en pensant à préserver les vies de leurs clients.



Laviesénégalaise.com



