Vidéo-: Le calvaire d'une femme enfermée et violée dans une cave pendant 10 ans Un Italien de 52 ans a été interpellé à Gizzeria, après avoir réduit en esclavage et violée à de multiples reprises une jeune Roumaine de 29 ans. De ces violences sexuelles sont nés deux enfants. Ils vivaient au milieu des rats, contraints de se nourrir avec des aliments avariés, voire leurs excréments. Ils n'avaient accès ni à l'eau ni à l'électricité.

Une jeune Roumaine de 29 ans vient de sortir d'un véritable cauchemar. Elle était détenue depuis 10 ans dans une maison de Gizzeria (sud de l'Italie). Elle vivait au sous-sol de la demeure, dans un réduit insalubre, sans aucun contact avec l'extérieur.



Son bourreau est un Italien de 52 ans, qui l'avait réduite en esclavage et violée à de multiples reprises. Deux enfants (9 ans, 3 ans) sont nés de ces violences sexuelles, sans aucune assistance médicale, précise le Corriere Della Sera. Avec leur maman, ils vivaient au milieu des rats, contraints de se nourrir avec des aliments avariés, voire leurs excréments. Ils n'avaient accès ni à l'eau ni à l'électricité.



Les militaires alertés par la puanteur



La victime a été découverte grâce à un simple contrôle d'identité. Le tortionnaire a été arrêté par les gendarmes italiens en début de semaine. Il était en compagnie du petit garçon, sale et visiblement sous-alimenté, ce qui a éveillé la curiosité des militaires. Alertés par la puanteur, les gendarmes ont fouillé la maison et découvert la cave où dormait la captive, attachée à un support en fer fixé au sol.



Le geôlier, interrogé par la police, a expliqué que la jeune fille était l'ancienne employée de maison de son épouse. Lorsque celle-ci est morte, il a décidé de la séquestrer. Il sera poursuivi pour violences familiales, esclavage, agressions sexuelles et viols. La femme et les deux enfants ont été pris en charge par les services sociaux.







7sur7



