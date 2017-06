Vidéo : Le maire de Rufisque Ouest exprime sa fierté d’abriter le Datacenter de la Sonatel

Aliou Mar, le maire de Rufisque Ouest se dit fier de voir sa localité abriter le plus grand Datacenter de l’Afrique de l’Ouest et du centre construit par la Sonatel. Il s’exprimait ce mardi à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de ce site de données construit à hauteur de 10 milliards pour la partie infrastructure. En plus de son satisfecit exprimé, Aliou Mar a tout de même partagé son regret de ne pas encore jeter un coup d’œil sur le rapport d’impact de la réalisation de ce Datacenter.

