Vidéo: Le premier ministre se félicite de la bonne tenue du Salon international de l’artisanat de Dakar (SIAD) au CICES

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui présidait ce lundi 15 mai au nom du président Macky Sall la cérémonie officielle d’ouverture du premier Salon international de l’artisanat de Dakar (SIAD) au CICES, de la tenue pour la première fois à Dakar de cet événement qui selon lui, constitue un cadre d’échange et de promotion de l’artisanat dans l’espace UEMOA en général et au Sénégal en particulier.

En effet, le premier ministre souligné les relations séculaires qui lient le Sénégal au Maroc, choisi comme invité d’honneur de cette première SIADS 2017. Il a également magnifié la présence des pays frères tels que la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Faso, etc., qui ont eu l’amabilité d’honorer de leur présence le Sénégal.



