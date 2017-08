Vidéo - Le producteur du comédien Diop Fall brise le silence…

Senego qui a mené ses investigations,est en mesure de vous dire que l’artiste-comédien Diop Fall est à la Clinique des Madeleines, qui fait partie des instituts sanitaires les plus huppés de Dakar. Le montant d’un million de nos francs donné par Marième Faye Sall n’est que la caution pour l’internement.

Sur la déclaration de la sœur du malade qui repousse les allégations de Mamadou Ndoye Bane, une source proche du dossier assène: « je ne veux pas m’épancher sur cela, mais sachez que pour être interné dans cette clinique, il faut une caution conséquente et le million de francs CFA donné par la Première Dame n’est que la caution. Elle va payer progressivement d’autant qu’elle a pris l’engagement de la prise en charge », informe la source de Senego.



Mieux, elle poursuit: « Diop Fall souffre d'insuffisance rénale et le ministère de la Santé a pris les dialyses pour au moins trois mois. Le ministère de la Culture a donné 600.000 F CFA pour l’appuyer », dit-elle au micro de Senego, indiquant que les propos de l’animateur de la Rfm sont plausibles et véridiques, d’autant que même l’épouse du malade n’a cessé de le remercier pour les actions qu’il a menées en ce sens.