Vidéo- Le violent coup de gueule de Claudy Siar sur la vente aux enchères des migrants en Libye

L’animateur Claudy Siar est en colère. En cause, une vidéo montrant une scène de vente aux enchères des migrants en Lybie (voir-ci-dessous). Dans cette vidéo publiée sur sa page facebook, l’animateur de "Couleurs tropicales" sur RFI, s’indigne du silence des intellectuels, journalistes et clashe sévèrement les dirigeants africains et de l’Union européenne.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|