Vidéo-Le voleur le plus courageux de Belgique: les voisins organisent une fête et ne se doutent pas que, pendant ce temps-là, juste à côté…, regardez!! En voilà un qui ne manque pas de culot. Un voleur a profité d’une fête entre voisins pour voler un vélo. Mais ce qui rend ce vol un peu particulier, c’est qu’il s’est déroulé alors que les fêtards étaient… juste à côté.

Mardi 11 Avril 2017 à 15:57

Le voleur s’est introduit vers 22h30 ce samedi soir dans une propriété d’Onegem, à Alost. L’homme est rentré dans le jardin et a volé un vélo qui appartenait à un des invités. Car à quelques mètres plus loin, une dizaine de personnes étaient réunies pour une fête de voisins dans la maison.

La scène a été filmée par les images d’une caméra de surveillance : on y voit l’homme attendre dans un premier temps avant d’entrer dans la propriété : « Et ça pendant que nous parlons juste à côté, il faut oser », explique Philip, la victime, à nos confrères du Nieuwsblad.

Une demi-heure plus tard, lui et ses voisins ont remarqué que le vélo avait disparu. Il a ensuite prévenu la police et diffusé les images sur Facebook, dans l’espoir de retrouver son vélo.



