Vidéo: Les avocats de Bamba Fall poursuivent le combat et dénoncent le maintien de leur client à la Mac de Rebeuss

Suite à l'admission de Bamba Fall à l'hôpital suite à "une crise diabétique", ses avocats ont organisé une conférence de presse ce vendredi après-midi à l'ancienne mairie de la Médina. Parmi eux, Me El Hadji Diouf et Me Aïssata Tall Sall considèrent que l'arrestation de Bamba Fall et compagnie, relève de l'arbitraire.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017