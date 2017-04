Vidéo- Les femmes libérales à l'assaut du pouvoir, Awa Gueye Kébé prédit une présidente de la République pour bientôt

Rédigé par la redaction le 10 Avril 2017 à 22:42 | Lu 401 fois

L’ancienne ministre de la Femme sous le régime de Wade continue son combat sur le leadership féminin dans la politique et les instances de décisions. Awa Gueye Kébé qui forme ses sœurs libérale est convaincu qu’à la prochaine législature, une femme parait bien diriger l’hémicycle aussi qu’il suffit qu’une femme demande pour l’exécutif et qu’elle soit élue à la tête de la République du Sénégal, puisque dit-elle ce n’est plus qu’une question de conviction.