Vidéo: Les habitants de Fasse Gueule Tapée Colobane appellent les manifestants du 7 avril à la non-violence

Le rassemblement prévu le 07 avril prochain par le mouvement Y’ en a marre à la place de l’Obélisque hante déjà le sommeil des habitants de Fasse Gueule Tapée Colobane. A deux jours de cet événement, les jeunes de ladite localité on fait face à la presse ce mercredi 05 avril pour exprimer leur ras-le bol contre la prééminence des violences qui découlent souvent de ces activités de protestation. Ainsi, ils appellent au Mouvement Y’en a marre à tenir ce rassemblement dans la non-violence.



Pour Cheikh Bab’s qui habite à Colobane, appelle d’emblée à «la discipline» et «au respect des règles». Dans ce sillage, il invite les «Y’en a marristes» à «tenir leur manifestation» et à «rentrer chez eux». «Parce qu’ici à Colobane, ce genre de mobilisation, on n’en veut plus. Nous n’en pouvons plus des lacrymogènes. Ils vont faire ce qu’ils veulent, après c’est nous qui assumerons les conséquences», lance-t-il et d’ajouter tout en se désolant « On a jamais entendu se tenir une organisation de don de nourriture ou de ce genre… »



Même son de cloche pour Ibrahima Baldé. « Souvent nous payons les pots cassés après ces manifestations politiques. Des gens viennent se mobiliser ici et à chaque fois que la police disperse par jets de grenades nous sommes les victimes. Qui plus, nos vies sont en danger car on ne sait jamais avec ces politiques et leurs mouvements d’humeur».



Landing DIEDHIOU, Leral.net