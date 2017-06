Vidéo: Les joueurs saoudiens ont refusé l'hommage aux victimes de Londres

Les images font évidemment scandale... Ce jeudi, les joueurs saoudiens, qui étaient opposés à l'Australie en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, ont refusé de rendre hommage aux victimes des attentats de Londres.



La rencontre programmée ce jeudi entre l'Australie et l'Arabie Saoudite était un véritable choc entre deux prétendants à la qualification directe pour la prochaine Coupe du monde. Cette opposition, comptant pour le troisième tour de qualification, a vu les Socceroos l'emporter (3-2) à domicile, et revenir ainsi à hauteur de leurs victimes du jour et du Japon en tête du groupe B de la zone Asie.



Mais ce sont d'autres images qui font depuis le tour de l'Europe...

Car avant la rencontre, la Fifa et la Confédération asiatique avaient programmé une minute de silence à respecter en hommage aux victimes du dernier attentat perpétré en Angleterre, à Londres.



Or, cette initiative avait été validée contre l'avis de la fédération saoudienne. Et sur le rectangle vert, ça s'est vu... En effet, au moment où les joueurs australiens se rassemblaient en arc de cercle les uns à côté des autres pour rendre hommage aux victimes des terroristes, les joueurs de l'Arabie Saoudite ont eux continué à s'échauffer sur le terrain.



Et sur les bancs de touche, le contraste était similaire. De fait, des sifflets se sont abattus sur les visiteurs depuis les travées de l'Adelaïde Oval. Reste à savoir si la Fifa sera en position de sanctionner ou pas le comportement des Saoudiens, qui ont pris un risque évident, eux qui concourent pour une qualification pour le Mondial en Russie.