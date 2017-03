Vidéo: Les mamies agées de plus de 80 ans flinguent et taillent un costard aux candidats présidentiels de la France

Rédigé par Landing DIEDHIOU le 29 Mars 2017

A 89, 93 et 96 ans et demi, les pensionnaires de la maison de retraite « Les 13 vents » n’ont pas leurs langues dans leurs poches quand on aborde avec elles le sujet de l’élection présidentielle à venir.