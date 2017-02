Vidéo : Louri, l'ancien juriste Russe quitte la société des hommes pour vivre seul dans une forêt à 100 kilomètres de Moscou. Découvrez le pourquoi…

Il y a cinq ans, Louri un juriste moscovite a tout quitté pour s'installer dans une forêt loin de la civilisation. Un choix de vie qui lui vaut désormais le surnom de "hobbit". On vous explique pourquoi...



En 2012, Louri vivait à Moscou et travaillait comme juriste. Fatigué par un mode de vie urbain qu’il jugeait trop stressant, il décide alors de tout quitter et pose ses valises dans une forêt à 100 kilomètres de Moscou.



Surnommé depuis le "hobbit" russe par les internautes à cause de sa ressemblance aux célèbres personnages de la trilogie "Le Seigneur des anneaux", le quadragénaire se construit alors un abri de fortune dans lequel, pas fou, il prend la peine d'installer l’électricité, histoire de pouvoir consulter son iPad.



Pour se nourrir, l'homme fait bien quelques courses en ville, mais il puise son eau dans une rivière à proximité et partage ses centaines de bouquins avec les villageois qui lui rendent visite. Louri vit désormais avec son lapin Petroucha et malgré le froid et des conditions de vie difficiles, ne souhaite pas changer son mode de vie. Regardez...