Vidéo: M.Abdourakhmane Dabo et M. Kader Gaye lancent leur coalition; Rassemblement pour l'Ethique et les Valeurs Émergentes (REVE) Une nouvelle coalition politique vient de s'ajouter au paysage des partis et coalitions déjà existants. Il s'agit de REVE (Rassemblement pour l'Ethique et les Valeurs Émergentes). Elle a été lancée par M.Abdourakhmane Dabo, secrétaire général dudit parti, M. Kader Gaye président du mouvement RAMPART, Madame Ndèye Sow du mouvement des Laobés du Senegal et Gaspard Kamara du parti Forces Nouvelles, ce dimanche après-midi.

Lundi 13 Mars 2017







