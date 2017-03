Vidéo: Maabo vous dit merci!

Maabo tient à remercier toute l’équipe qui a contribué à l’avancement et la réussite de ses projets.

Nous n'aurions pas pu réussir sans le soutien de chacune et chacun d'entre vous, à tous les niveaux, et nous tenons à vous remercier tous pour votre temps et votre enthousiasme, pour le soutien, la générosité, la gentillesse que vous avez manifesté tout au long de la promotion de Yako Waral

Undacovaprod

Nattydread Endutenment

Level Studio

Les fans

Tous les sites Internet

Toutes les radios et télévisions

Nous remercions toute la presse sénégalaise.

Merci à tout le monde pour vos encouragements et votre soutien.

